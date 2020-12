Covid, a Trento controlli nel week-end grazie ai volontari del Comune

TRENTO. Per garantire il rispetto delle norme anti-covid, domani, 19, e domenica 20 dicembre, il Comune di Trento ha organizzato un servizio aggiuntivo di volontari per invitare la cittadinanza al rispetto delle disposizioni, ad evitare assembramenti, a sensibilizzare al rispetto della distanza di sicurezza e all'utilizzo delle mascherine.

I volontari - appartenenti all'Ana (Associazione nazionale alpini), all'Anps (Associazione nazionale della Polizia di Stato) e all'Associazione carabinieri in congedo - saranno impiegati nelle vie del centro cittadino maggiormente interessate dal flusso di persone mediante un servizio che prevede un presidio in continuo movimento. I volontari dell'Ana peraltro domani mattina vigileranno come consueto anche al Mercato contadino di piazza Dante.

I volontari saranno coordinati dal personale della Polizia locale sia per quanto riguarda l'assegnazione sulle varie zone che per le modalità di effettuazione dei contatti in caso di necessità, precisa il Comune.