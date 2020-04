Coronavirus, numerose sanzioni dalla polizia locale di Trento

TRENTO. Proseguono le attività di controllo della polizia locale di Trento - Monte Bondone sul rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto governativo dell'11 marzo e successive modifiche, finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia da coronavirus.

Nella giornata di ieri sono state controllate 379 persone, di cui 9 sono state sanzionate. Sono state effettuate verifiche anche su 10 esercizi pubblici, in particolare, in un supermercato della città, è stata sanzionata una dipendente che alla cassa indossava la mascherina protettiva non coprendo bocca e naso, ma tenendola all'altezza del mento, non ottemperando all'obbligo imposto dall'ordinanza provinciale. Sono state sanzionate anche due persone che praticavano attività sportiva.

Inoltre, due persone residenti fuori dal Comune di Trento, si sono spostate in città per rifornirsi di generi alimentari, nonostante nei loro comuni di residenza, non limitrofi al capoluogo, ci fossero supermercati. Alcune persone sono state sanzionate in quanto lo spostamento non rientrava nelle fattispecie disposte dal DPCM. Durante tutta la giornata sono stati controllati i parchi cittadini e dei sobborghi, anche con il supporto del personale del gruppo ANA, si legge in una nota del Comune di Trento.