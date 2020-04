Coronavirus, a Trento video e proposte per i bimbi del nido

TRENTO. Riprendere i contatti con le famiglie e soprattutto con i bambini che ormai da settimane non possono più frequentare il nido e stanno sperimentando ritmi di vita decisamente inediti tra le mura di casa: così le educatrici e il personale dei nidi d'infanzia del Comune di Trento hanno messo a punto un'iniziativa per continuare in modo diverso un rapporto importante per la formazione e la crescita dei più piccoli.

Sul sito del Comune, nell'area tematica Servizi all'infanzia e istruzione e su youtube, sono stati e verranno pubblicati alcuni video e alcune proposte che vogliono essere dei piccoli spunti per trascorrere il tempo insieme.

«Gesti e parole in un tempo sospeso» è il titolo del progetto racchiude anche altre iniziative che hanno preso vita in questi giorni di emergenza sanitaria. Lo rende noto il Comune.