Circonvallazione ferroviaria di Trento: c’è l’ok per l’impatto ambientale

TRENTO. E’ uscito il parere della Commissione tecnica Pnrr- Pniec inerente la valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità tecnico economica del quadruplicamento della line ferroviaria Fortezza Verona.

La valutazione è sostanzialmente positiva ed include i pareri della conferenza di servizi.

Da qui partono i 5 giorni più 15 per Rfi prima e Comitato speciale lavori pubblici poi per il parere finale. Gli uffici comunali e provinciali – fa sapere piazza Dante – sono già al lavoro per un’attenta analisi del documento al fine di evidenziare il riscontro di tutte le osservazioni e prescrizioni trasmesse.

Sindaco e Presidente della Provincia esprimono soddisfazione per questo primo importante traguardo. Si tratta di un documento complesso che va analizzato nel dettaglio ma in linea con quanto previsto ed indicato dal Consiglio comunale.

L'impegno è quello di prestare la massima attenzione per contenere il più possibile l’impatto dell’opera e garantire la sicurezza alla cittadinanza.