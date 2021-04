Centri commerciali a Trento, un venerdì con quasi tutti i negozi chiusi

TRENTO. Non è facile districarsi tra aperture, chiusure, possibilità di accesso, orario continuato, orario spezzato, negozi all’aperto, centri commerciali, possibili acquisti o compere rinviate. Iniziando dal fatto che se le norme e conseguenti disposizioni decretano che i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, “oggi, che è venerdì, è come se fosse sabato!”.

Lo ha detto lapalissialmente l’addetto alla sicurezza dell’agenzia che cura la custodia di beni e regole all’interno del Top Center e del Bren Center di Trento Nord. Così stamattina, risultano aperti i negozi di alimentari, quelli della cura alle persone, agli amici animali, le edicole, i tabaccai, le farmacie, parafarmacie e pochissimo altro ancora.

Domani, invece, sabato 1° maggio e domenica, 2 maggio, resteranno aperti solamente… gli stessi negozi. Quindi il Top Center che non ha un supermercato al suo interno, questa sera abbasserà le saracinesche a tutto il complesso e pure le sbarre alle entrare dei parcheggi verranno chiuse per riaprire lunedì 3 maggio. Compresa l’edicola tabacchi che, da quando ha aperto, osserva il turno di riposo domenicale.

E questa sera, chiuderà sempre al Top Center, lo storico negozio di pane e prodotti da forno di Sosi che avrà un’apertura nuova nella zona sud della città, in viale Verona.

Al Bren Center invece, per oggi stessa musica, con Trony che avvisa la propria clientela che domani, 1° maggio, sarà aperto il "negozio gemello” sito all’Ipercenter di via Degasperi.

Domani e domenica, il centro sarà aperto al pubblico con i negozi di cura alla persona il supermercato Pam, l’edicola tabacchi, il negozio per gli animali e pochissimo altro.

Così, al momento attuale, i centri commerciali resteranno chiusi in tutti i week end fino al 15 maggio. Nell’ultimo decreto, infatti, non si fa cenno ai centri commerciali, come nelle bozze circolate nei giorni precedenti. Risultato: resta in vigore la misura contenuta nei precedenti provvedimenti, che stabiliva la chiusura il sabato e la domenica e più in generale, nei festivi e prefestivi. Va dunque male a chi, anche in queste giornate, soprattutto in caso di maltempo, era abituato a lasciarsi andare allo shopping nei centri commerciali.