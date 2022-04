Carta d’identità da rinnovare? A Trento lo si può fare con sei mesi d’anticipo

TRENTO. L’ufficio Stato civile, anagrafe ed elettorale ricorda che il rinnovo della carta di identità è possibile già da centottanta giorni prima della scadenza del documento.

Anticipare il rinnovo permette di evitare inconvenienti o code agli sportelli, che in questo momento garantiscono gli appuntamenti con un preavviso anche solo di pochi giorni.

Per rinnovare la carta identità è infatti necessario prenotare un appuntamento online, chi è impossibilitato può telefonare all’ufficio anagrafe (0461 884291 - 4292).

Le sedi che raccolgono i dati per l’emissione delle carte di identità elettroniche sono: Ufficio Anagrafe e gli uffici circoscrizionali di Gardolo, Oltrefersina, San Giuseppe – Santa Chiara e Centro storico Piedicastello.

Per il rilascio della carta di identità servono: una fototessera recente, la carta di identità scaduta o in scadenza, la tessera sanitaria/carta provinciale dei servizi, il titolo di soggiorno in corso di validità, se cittadino/a straniero/a.

La carta di identità costa 22,20 euro e si può pagare col bancomat. Il nuovo documento verrà inviato per posta entro sei giorni lavorativi dal Poligrafico dello Stato, che provvede alla stampa del documento, all'indirizzo comunicato al momento della richiesta.

Al momento del rinnovo della carta d’identità si potrà anche esprimere il consenso o il diniego a donare gli organi e/o tessuti. La carta d’identità riporta la data di scadenza e vale 10 anni, per coloro che hanno più di 18 anni, 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni e 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.

La validità del documento è protratta fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza originaria.