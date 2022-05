Cara Trento: ad aprile balzo dei prezzi del 7,5%

TRENTO. Non è “feroce” come a Bolzano, ma l’inflazione “morde” anche a Trento dove i prezzi ad aprile hanno fatto un balzo del 7,5 per cento in più con una spesa supplementare pari a 1.751 euro l’anno per una famiglia media e 2.602 per una famiglia di quattro persone.

Resta però Bolzano la città italiana con oltre 150mila abitanti con l'incremento maggiore dei prezzi ad aprile (+8,1%) mentre Ancona registra l'aumento minore (+4,8%).

Lo sottolinea l'Unione nazionale dei consumatori commentando le tabelle Istat e sottolineando che per una famiglia di quattro persone a Bolzano il costo della vita aumenta di 3.636 euro in un anno. La media italiana di aumento dei prezzi è del 6%.

La città più virtuosa è Ancona, con un'inflazione del 4,8% e una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a 1.089 euro, 1.450 per una famiglia di 4 componenti. A Roma l'inflazione è al 5,5% e a Milano al 5,2%.