Capodanno a Trento, salta per il Covid l'evento in piazza Duomo: al suo posto musica in filodiffusione

TRENTO. L'amministrazione comunale di Trento ha annullato l'evento "Suono d'Inverno" programmato per la vigilia del nuovo anno a causa dell'emergenza Covid.

Il provvedimento - informa una nota del Comune - è stato preso in relazione a quanto previsto dal decreto legge 221 del 24 dicembre 2021, che impone anche l'annullamento di ogni manifestazione pubblica all'aperto che possa comportare assembramento.

In sostituzione, nella giornata del 31 dicembre l'amministrazione propone, in collaborazione con la Fondazione Haydn di Trento e Bolzano, delle brevi proiezioni augurali della durata di 10-15 minuti, che combinano musica classica in filodiffusione e il "video-mapping" sulla Torre civica e su Palazzo Pretorio. La proposta, a fruizione libera, verrà replicata a cadenza oraria a partire dalle ore 18 fino alle 24, con esclusione dell'appuntamento delle 19 sospeso in occasione della messa nella cattedrale.