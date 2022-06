Bypass ferroviario di Trento: la grande alleanza tra Comune, Provincia, Rfi e Ministero

TRENTO. Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha incontrato, a margine del Festival dell'economia di Trento, Vera Fiorani, amministratrice delegata e direttrice generale di Rete ferroviaria italiana (Rfi). L'incontro si è tenuto in videoconferenza.

A quanto riporta una nota, Fiorani ha condiviso la soddisfazione per l'espressione del parere positivo del Ministero della transizione ecologica sulla valutazione ambientale del progetto di fattibilità della circonvallazione ferroviaria di Trento, manifestando l'apprezzamento per il lavoro congiunto compiuto su un progetto di mobilità europea che verrà ora avviato all'approvazione finale.

Nell'incontro è stata anche confermata la volontà di lavorare insieme sui principali interventi che riguardano il "Progetto integrato" della mobilità del futuro della città: il "progetto Nordus" che prevede l'interramento anche della ferrovia Trento-Malé, e il progetto del centro della mobilità sull'area "ex Sit" che prefigura una interrelazione diretta per i sistemi di distribuzione dei vari modi di trasporto della città e del territorio.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli, assieme al presidente della Provincia Maurizio Fugatti, ha incontrato anche il responsabile del dicastero alle Infrastrutture e alle mobilità sostenibili Enrico Giovannini. “Abbiamo presentato al ministro Giovannini l’unitarietà di intenti di Provincia autonoma e Comune di Trento in merito al progetto della circonvallazione ferroviaria del capoluogo, opera strategica inserita nel raddoppio della linea del Brennero e finanziata dal PNRR. Abbiamo comunicato inoltre al ministro la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto, riguardo al via libera nella valutazione di impatto ambientale, e confermato la volontà per prosecuzione di questo progetto che trasformerà in positivo la città di Trento e il Trentino”.

Nell’incontro, a cui hanno partecipato l’assessore comunale alla transizione ecologica e mobilità Ezio Facchin, il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti e il dirigente generale Raffaele De Col, si è parlato anche dei siti inquinati di Trento nord in relazione all’opera. A tale riguardo prosegue l’approfondimento congiunto alla ricerca di una soluzione complessiva allineata con i tempi di realizzazione dell’infrastruttura.