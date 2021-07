Bobine di fibra ottica abbandonate a Trento da mesi

TRENTO. “Cosa ci stanno a fare da più di tre mesi dei rocchettoni di fibra ottica abbandonati all'incrocio tra Via Gilli e Via Guardini a pochi metri dalla sede di Trentino Digitale?”.

A porre il quesito sono i residenti che prima hanno temuto che potesse essere il segnale dell'imminente apertura di un cantiere; poi hanno optato per l'ipotesi che la ditta che aveva fatto dei lavori, se li fosse dimenticati e che sarebbe tornata a riprenderseli ed invece nulla.

Quello che è certo è che quelle bobine un certo valore lo hanno e abbandonate così non potranno che deteriorarsi finendo per diventare inutilizzabili.

La casistica di cose dimenticate in città è lunga: si va dai cartelli stradali dimenticati a cantiere chiuso, ai manifesti pubblicitari (ed esempio in via Maccani se ne trova uno maxi che reclamizza un’iniziativa commerciale natalizia che solo le intemperie hanno iniziato a scollarlo in questi giorni), ma anche mattoni e attrezzatura.

La curiosità dei residenti di Via Gilli che tengono monitorata la situazione, è sulla proprietà di quei rocchettoni da mesi abbandonati nell’aiuola.