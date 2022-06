A Trento sequestrati (e distrutti) 190 chili di pesce

Il maltempo ha colpito duro in Alto Adige e sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In val Ridanna, dove in poco tempo sono caduti 80 millimetri di pioggia, è straripato il rio di Ento. Dalle ore 18 i vigili del fuoco sono usciti per oltre 60 interventi, soprattutto nei distretti di Alta Valle Isarco, Bolzano, Bassa Pusteria e Merano e dintorni, soprattutto per rami e piante pericolanti, smottamenti, frane e colate detritiche e allagamenti in cantine e garage.