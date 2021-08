A Trento lo spazio virtuale dedicato a De Gasperi: l’iniziativa a 75 anni da Parigi

TRENTO. A 75 anni dallo storico intervento di Alcide De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi, la Fondazione museo storico del Trentino (Fmst) ha creato un tour virtuale dell'esposizione permanente "Spazio De Gasperi" di Palazzo Thun, a Trento.

L'iniziativa - presentata in conferenza stampa - si propone come un'opportunità per visitare la mostra rivolta soprattutto alle giovani generazioni, sull'esempio di quanto fatto da altre istituzioni museali durante la pandemia.

Nato a seguito della donazione di Maria Romana De Gasperi al Comune di Trento e a Fmst, "Spazio De Gasperi" è stato inaugurato nel 18 gennaio 2020. Pochi giorni dopo è stato visitato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. All'interno dello spazio espositivo trovano posto oggetti, immagini e documenti dello statista.

Il tour virtuale, visitabile dalla pagina online di Fmst (https://mostre.museostorico.it/spaziodegasperi/), è stato curato da Elena Tonezzer.