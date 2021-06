A fare il vaccino? A Mattarello ci vado con il trattore

TRENTO. E all'aeroporto di Mattarello atterrò anche… un trattore. “Chi l’ha detto che al drive through vaccinale si va solo in macchina?” Questo il commento postato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari a margine della foto apparsa su Facebook oggi e che pubblichiamo anche noi. Sì, a fare il vaccino si può andare anche con il trattore. E che trattore! Quello di questo contadino non è certo dei più piccoli. Ma viste le dimensioni del centro vaccinale di San Vincenzo, con le sue corsie che sembrano tanto piste di atterraggio, di problemi non ce ne sono: definirlo un aeroporto è poco, viste le dimensioni (e l’organizzazione che ci sta attorno).

Qualcuno non ha gradito il pur simpatico post e ha commentato: “Cari

social manager APSS, invece di provare a fare gli spiritosi (con dubbi

risultati), perché non cominciate ad utilizzare questa pagina per dare

info realmente utili ai cittadini? Ad esempio, evidenziando che

finalmente si può venire a vaccinarsi in bici?”. Pronta la risposta dell’Azienda sanitaria: “La (sottile) ironia di questo post richiama anche la possibilità di andare al drive a piedi o in bici, cosa che abbiamo scritto più volte nei nostri comunicati qui rilanciati”.

L'importante, alla fine, è vaccinarsi, non con che mezzo ci si vada. E sul fatto che ci sia uno zoccolo duro di persone che il vaccino non ha nessuna intenzione di andarlo a fare (lasciamo che lo facciano li altri...), qui sì che c’è poco da fare gli spiritosi. In ballo c’è la salute di tutti (l.m.).