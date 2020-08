Trento, tenta la rapina in banca: finisce in manette

TRENTO. La Squadra Volante di Trento ha arrestato questa mattina un 53enne siracusano residente a Trento, M. D. le sue iniziali, per tentata rapina.

L'uomo si è presentato armato di taglierino davanti alla direttrice della filiale Unicredit di Corso III Novembre. Dopo aver capito che in cassa non vi era denaro, il 53enne ha desistito, allontanandosi a piedi verso il centro città.

Scattato l'allarme, una pattuglia della Squadra Volante ha individuato il soggetto dopo pochi minuti, fermandolo ed arrestandolo in piazza Dante.

Intanto la Squadra Mobile rinveniva il taglierino e raccoglieva informazioni più dettagliate per la ricostruzione dei fatti.

Importante per il buon esito dell’operazione è stato il ruolo centrale della Sala Operativa della Questura che ha saputo nell’immediato trasformare gli indizi dell’informazione in elementi fondamentali per rintracciare il rapinatore.