Trento, lutto per la scomparsa del dottor Antonio Muci, medico amante dello sport

TRENTO. Lutto a Trento per la scomparsa del dottor Antonio Muci, stimato otorinolaringoiatra prima a Cles e poi a Trento dove era andato in pensione, nel 2000, con la qualifica di primario.

A 87 anni riceveva ancora telefonate di ex pazienti, che non lo avevano dimenticato e volevano sentire un suo parere. E all'amore per il suo lavoro affiancava quella per lo sport.

Nello sci di fondo era stato anche campione del mondo tra i medici e più volte sul podio. Nel 1994 aveva anche partecipato alla maratona di New York, con un gruppo di amici tra i quali Paolo Piccoli.

Lascia la moglie Nadia Casna, conosciuta a Cles, i figli Paola e Flavio, medico dello sport a Padova oltre che del Venezia Calcio, e gli amati nipotini Vittoria e Giulio Antonio.

Oggi alle 16 il funerale a Trento.