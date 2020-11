Trento, Festival della famiglia al via: la pandemia al centro

TRENTO. Inaugurata la nona edizione del Festival della famiglia sul tema «Società trasformata: verso un'economia della sostenibilità Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19». Un'edizione che si tiene completamente on line a causa della pandemia.

«La famiglia - ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti - ha un ruolo strategico, è il vero cuore e motore della società, come ci ha ampiamente dimostrato questa pandemia. Proprio per questo l'amministrazione provinciale ha messo al centro dell'azione di governo le famiglie, alle quali ha dedicato fin da subito uno specifico Piano straordinario per la famiglia e la natalità, uno strumento strategico che ha come orizzonte la legislatura, nel quale sono state rese sistematiche tutte le azioni di sostegno al benessere familiare, ampliate, organizzate e rese trasversali».

«La pandemia ci ha insegnato che esiste un'organizzazione in grado di ripensarsi in 24 ore, si tratta della famiglia, per questo dobbiamo puntare ad avere famiglie forti, a sostenere le fragilità per avere comunità più coese e quindi un Paese in grado di guardare al futuro», ha sottolineato il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

«Gli studenti universitari - ha affermato il rettore Paolo Collini - si sono mobilitati consegnando mascherine, la spesa, facendo una raccolta fondi. Hanno aiutato chi ne aveva bisogno ed è questo in fondo il senso di far parte di una famiglia, di sentirsi all'interno di una comunità».

L'arcivescovo di Trento Lauro Tisi ha poi evidenziato come la pandemia abbia acutizzato il disagio sociale. «C'è un corpo sociale che sta soffrendo in maniera importante, sono preoccupato dal distanziamento non solo fisico, dalla conflittualità che sta emergendo».

Nel suo videomessaggio la ministra Elena Bonetti ha sottolineato come le famiglie siano state «protagoniste della resilienza dell'Italia nei mesi difficili del lockdown, luogo della cura, dell'educazione e del lavoro», ricordando quindi l'iter che sta portando all'approvazione del family act.