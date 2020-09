Trento, bando per il corso che formerà 32 nuovi medici di base in Trentino

TRENTO. Trentadue nuovi medici di base saranno formati in Trentino. Lo prevede la delibera proposta ieri, 4 settembre, in Giunta dall'assessore alla salute, con cui è stato approvato il bando di concorso, per esami, per l'ammissione.

Il corso post laurea inizierà entro aprile 2021, avrà una durata di tre anni e formerà i camici bianchi che si occuperanno di assistenza primaria e continuità assistenziale.

Per la Provincia è "un'importante boccata d'ossigeno per le città e le valli del Trentino, dove la presenza dei medici di famiglia è ritenuta essenziale per garantire un'assistenza di alta qualità per tutti i cittadini".