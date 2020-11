Tredicenne di Montagna morto dopo un incidente in sella alla sua bici

BOLZANO. È deceduto all'ospedale di Bolzano il 13enne di Montagna Alexander Wolf, coinvolto lunedì sera, attorno alle 17.30, sera in un incidente stradale.

Il ragazzo era in sella alla sua mountainbike sulla statale delle Dolomiti nei pressi del campo sportivo di Castelfeder, quando è stato urtato da un furgoncino, finendo rovinosamente per terra. In gravi condizioni era stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano dove ieri (10 novembre) è deceduto.