Tragico tamponamento fra due Tir in A22, morto un camionista

BOLZANO. Tragico tamponamento tra due Tir sulla corsia sud della A22 tra Vipiteno e Bressanone. Nel violento impatto una persona è rimasta incastrata e per estrarla é stato necessario utilizzare cesoia e divaricatore idraulico.

Il conducente è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano. E' il secondo incidente mortale di oggi (5 aprile) sull'Autobrennero, dove questa mattina ad Ala un tamponamento tra tre mezzi pesanti ha causato una vittima.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'area dell’incidente e i ripristinato la sede stradale.

Uno dei due camion trasportava grasso animale che a causa della rottura della cisterna si è sversato in parte sulla sede stradale e su di un prato vicino; per questo motivo è stato chiesto il supporto di un tecnico dell'Agenzia provinciale per l’ambiente per un sopralluogo.

La corsia sud è stata chiusa al traffico durante le difficili operazioni di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco di Varna, di Bressanone e di Bolzano, la Croce Bianca, il medico d’urgenza, l’Agenzia provinciale per l’ambiente così come la Polizia Stradale e il Personale Ausiliario dell’Autostrada. F.D.V.