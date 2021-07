Tragedia sulla Punta Bianca: precipita per settanta metri e muore

TURES. Tragedia in montagna al confine fra Alto Adige e Austria. Un alpinista austriaco è stato trovato morto dopo essere caduto da circa 70 metri sulla Punta Bianca. Il suo corpo è stato ritrovato a quota 3250 metri.

Giovedì l'uomo aveva alloggiato in una pensione a Molini di Tures annunciando di voler partire per il rifugio Gran Pilastro il giorno successivo. Quando venerdì sera non è stato possibile raggiungerlo al cellulare, i parenti hanno dato l'allarme. Stamattina è stata avviata una ricerca su larga scala. Poiché l'uomo non si era fermato in nessuna delle baite intorno alla Punta Bianca nelle Valli di Tures e Aurina, i soccorritori sono partiti da Campo Tures per procedere verso Lappago, dove hanno presto trovato le prime tracce della persona scomparsa. L'uomo aveva parcheggiato la sua bici al bacino idrico di Neves.



Intorno alle 11, altri due alpinisti hanno riferito di aver visto lo zaino dell'uomo e poco dopo è avvenuto il tragico ritrovamento del corpo.

In azione anche l'elicottero d'emergenza Pelikan 2, la guardia di finanza, i nuclei cinofili e i carabinieri.