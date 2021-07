Tragedia sul Garda, il tedesco arrestato: «Non mi sono accorto di nulla»

Emozioni forti, straordinarie, uniche, un’altalena tra gioia incontenibile (il gol di Chiesa) e sconforto totale (il pareggio di Morata), passando per la sofferenza dei tempi supplementari, per finire con la sfida al cardiopalma dei rigori. È stata tante cose in una la semifinale dell’europeo tra Italia e Francia, che ha portato gli Azzurri alla finalissima: l’abbiamo vissuta in piazza, insieme ai moltissimi tifosi che a Trento, davanti al Duomo, hanno incitato la Nazionale al maxischermo.