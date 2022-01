Svaligiò 47 appartamenti in Trentino - Alto Adige ed in Veneto, condannato a più di 8 anni

BOLZANO. Un cittadino albanese di 26 anni, dall'epoca dei fatti domiciliato in Veneto ed attualmente detenuto, è stato condannato in tribunale a Bolzano ad una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per un'incredibile serie di furti in abitazione.

L'accusa, sostenuta dal pm Igor Secco, aveva contestato all'uomo ben 47 diversi furti commessi tra il 2019 e il 2020 in Trentino - Alto Adige ed in Veneto. Il giovane faceva parte di una banda, ma la sua posizione era stata stralciata. I suoi complici verranno quindi giudicati separatamente.