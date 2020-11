Superbonus 110%, via agli incentivi provinciali per la riqualificazione energetica dei condomini

Il Superbonus 110% - varato dal governo nazionale – offre la possibilità di riqualificare energeticamente la propria abitazione nonché di ridurne il rischio sismico detraendo le spese riferite agli interventi ammissibili, tra le quali le spese tecniche, nel caso in cui l'intervento consegua un salto di due classi energetiche e/o un miglioramento statico. Per favorire l'accesso al Superbonus, la Provincia autonoma di Trento supporta due fasi fondamentali del processo: la diagnosi energetica, eventualmente accompagnata con lo stato di salute dell'edificio, per chi non accede alle detrazioni nazionali, e gli oneri dell'amministratore o del referente condominiale per i soggetti che ne fanno uso. Per gli edifici situati nella zona sismica 3 il rimborso, in aggiunta a quello per la diagnosi energetica, può essere facoltativamente richiesto anche per la diagnosi del rischio sismico. Ricadono nella zona sismica 3 i comuni di: Ala, Aldeno, Altopiano della Vigolana, Arco, Avio, Besenello, Bieno, Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Borgo Valsugana, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Canal San Bovo, Carzano, Castel Condino, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavedine, Cimone, Cinte Tesino, Comano Terme (escluso C.C. Bleggio Inferiore), Drena, Dro, Fiavè, Fierozzo, Folgaria, Frassilongo, Garniga Terme, Grigno, Imer, Isera, Ivano-Fracena, Lavarone, Ledro, Levico Terme, Luserna, Madruzzo, Mezzano, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Pomarolo, Primiero San Martino di Castrozza, Riva del Garda, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ronzo-Chienis, Rovereto, Sagron Mis, Samone, Scurelle, Sella Giudicarie, Stenico (escluso C.C. Stenico II), Storo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terragnolo, Tione di Trento, Torcegno, Trambileno, Trento, Valdaone, Vallarsa, Vallelaghi, Vignola-Falesina, Villa Lagarina, Volano. La richiesta di contributo va presentata successivamente al pagamento delle analisi e degli oneri legati agli interventi. Non c’è un termine ultimo per presentare la domanda. Il nuovo intervento provinciale vede il coinvolgimento e la collaborazione di APRIE (Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia), APIAE (Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche), Unità di missione strategica per la semplificazione e digitalizzazione e Trentino digitale. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.condominiogreen.provincia.tn.it