Strada del vino, terzo fine settimana con appuntamenti a Trento, Val di Cembra, Piana Rotaliana, Vallagarina, Valle dei Laghi e Garda

TRENTO. Tutto pronto per il terzo fine settimana di Gemme di gusto, calendario di iniziative, aperitivi, degustazioni, trekking nella natura che i soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino organizzano nei weekend di tutto il mese di maggio per dare il benvenuto alla bella stagione (all’indirizzo www.tastetrentino.it/gemmedigusto il programma dettagliato weekend dopo weekend).

Il terzo weekend di Gemme di gusto inizia venerdì 21 maggio alle 9.30 con Taste&Walk tra storia, fontane e sapori, giornata dedicata a food&winelovers appassionati di storia e architettura. Si tratta infatti di un percorso ad anello di circa 6 km nel cuore di Trento, con partenza da via Belenzani, intervallato da un aperitivo al Bar Pasi, un pranzo presso Il Libertino – Osteria Tipica Trentina una passeggiata panoramica sul Doss Trento per ammirare la città dall’alto e una golosa merenda al Panificio Sosi in centro città. Ai partecipanti verrà fornito il percorso per vivere l’esperienza in totale autonomia. Prenotazione obbligatoria (se disponibili ancora dei posti) contattando la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino al numero 0461 921863 o scrivendo a info@stradavinotrentino.com.

Lo stesso giorno, presso Mas dei Chini a Martignano di Trento, è invece in programma Inkino Trekking: giornata in campagna, a partire dalle 10, dove scoprire le colline vitate guidate da un accompagnatore che illustrerà i segreti dei vini aziendali, seguita da un pranzo al maso con, tra l’altro, una selezione di prodotti Latte Trento, Agraria Riva del Garda, Caseificio degli Altipiani e del Vezzena e Trota Oro in abbinata ai vini della cantina. Il tutto si concluderà con un pomeriggio di relax tra i filari. Prenotazione obbligatoria entro domani, giovedì 20 maggio contattando Mas dei Chini al numero 0461 821513 o scrivendo a info@masdeichini.it.

E ancora, sempre venerdì 21 e sabato 22 maggio, è in programma La merenda del cuore, a partire dalle ore 15 al Quartiere de’ Le Albere di Trento: dopo aver ritirato una golosa merenda presso Dolcemente Marzari, gli ospiti potranno spostarsi nel parco adiacente e gustare le dolcezze di Pasticceria Marzari, realizzate con i prodotti di Ca’ dei Baghi e Birrificio degli Arimanni, abbinati a dei curiosi giochi. Prenotazione consigliata contattando Dolcemente Marzari al numero 0461 036036 o scrivendo a info@dolcementemarzari.it.

Sabato 22 maggio si viaggia con Taste&Train lungo la via del Teroldego, giornata alla scoperta del principe dei vini trentini e della Piana Rotaliana, che si potrà raggiungere con la ferrovia Trento-Malè (partendo da Trento alle 9.30; da Cles alle 8.45 oppure dalle stazioni intermedie). Durante la giornata si potrà conoscere una cantina di Mezzocorona tra l’Azienda Agricola Marco Donati, l’Azienda Agricola Andrea Martinelli o Dorigati, passeggiare lungo la via del Teroldego (oppure riprendere il treno), raggiungendo Grumo di San Michele a/A dove pranzare al Ristorante Da Pino e poi scoprire le grappe di Azienda Agricola Zeni Roberto presso la distilleria. Un percorso ad anello di 6,5 km al termine del quale si potrà rientrare o fare un’ulteriore sosta presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige. Prenotazione obbligatoria entro oggi, mercoledì 19 maggio contattando la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino al numero 0461 921863 o scrivendo a info@stradavinotrentino.com.

Lo stesso giorno, a partire dalle 9, a Isera, è in programma anche Pietre, iniziativa del Comune di Isera e dell’Apt Rovereto e Vallagarina: dopo la visita alla Chiesa di Patone ed i suoi tesori, luogo di ritrovo, ci si sposterà verso Castel Corno guidati un accompagnatore, dove sarà proposta una degustazione curata dai produttori di Isera, tra cui Cantina d’Isera, Biodebiasi e Panificio Moderno in abbinata ad un momento musicale dal vivo. Il percorso totale è di circa 4 km. Prenotazione obbligatoria entro le 15 di venerdì 21 maggio contattando l’Apt Rovereto e Vallagarina al numero 0464 430363 o scrivendo a info@visitrovereto.it.

Non manca, infine, l’appuntamento per gli amanti delle due ruote, questa volta in Valle dei Laghi per Nosiola by e-bike: la partenza è prevista alle 9 da Sarche di Madruzzo per un tour guidato di 26 km lungo il percorso etnografico “il sentiero della Nosiola, dove il vino si fa Santo”. Nell’itinerario si susseguiranno 6 tappe presso cantine produttrici di Vino Santo trentino, tra cui Azienda Agricola Gino Pedrotti, Azienda Agricola Giovanni Poli Santa Massenza, Azienda Agricola Francesco Poli, Maxentia e Cantina Toblino. L’appuntamento sarà occasione anche per visitare la Casa Caveau del Vino Santo. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 maggio contattando Ecomuseo Valle dei Laghi al numero 353 403789 o scrivendo a casacaveauvinosanto@gmail.com.

Alle 10.30, a Madonna delle Vittorie di Arco, torna anche questo weekend Spirito di primavera, visita guidata in cantina alla scoperta dello Chardonnay con pranzo finale, dove i prodotti Trota Oro incontreranno le varie espressioni di questo vitigno, sia in versione ferma che Trentodoc, e conclusione con una grappa Distilleria Marzadro. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 maggio contattando Madonna delle Vittorie al numero 0464 505542 o scrivendo a info@madonnadellevittorie.com.

Sia sabato 22 che domenica 23 maggio, presso Mas dei Chini a Martignano di Trento, dalle ore 10, si svolge Pic-nic vivi la vigna: agli ospiti verrà consegnato un goloso e ricco cesto da pic-nic con golosità a base di prodotti: Latte Trento, Trota Oro, Agraria Riva del Garda, Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, un colorato plaid, e una bottiglia di vino ogni due persone da ritirare al Maso, per poi partire alla volta del vigneto a cercare l’angolino giusto per una pausa perfetta di relax da cui godersi un panorama mozzafiato. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente alla data scelta contattando Mas dei Chini al numero 0461 821513 o scrivendo a info@masdeichini.it.

Spostato a venerdì 28 maggio “Aspettando la rassegna”, l’aperitivo musicale organizzato a Maso Franch dal Comitato Mostra Valle di Cembra nell’ambito di Gemme di gusto, kermesse di iniziative della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino per salutare la primavera.

Un evento che ha l’obiettivo di presentare la prossima edizione della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, in programma – salvo modifiche causa Covid – dal 29 luglio al 1 agosto in Valle di Cembra.

Nel corso dell’appuntamento, accessibile su prenotazione chiamando direttamente la struttura (0461 245533), si potranno degustare alcune tra le migliori espressioni di Müller Thurgau della Valle di Cembra accompagnate a gustosi finger food realizzati con prodotti locali.

Ad impreziosire la serata, che si svolgerà nell’affascinante giardino esterno del ristorante, la voce e la chitarra di Mattia Nardin. Il musicista regalerà agli ospiti due ore di leggerezza con una selezione di brani blues, soul e poprock riarrangiati in chiave acustica.

Un modo per stare insieme, tra buon vino, buon cibo e buona musica. Un piccolo “ritorno alla normalità” in attesa di poter festeggiare insieme la 34° rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna della prossima estate.

Gemme di gusto è una rassegna che fa parte delle manifestazioni enologiche provinciali ed è organizzata in collaborazione con il Consorzio La Trentina, che omaggerà gli ospiti di alcune iniziative delle sue mele, e il supporto di Comune di Trento, Comunità di Valle Alta Valsugana Bersntol, Comunità della Valle dei Laghi, Bim Sarca #gemmedigusto #trentinowinefest #stradavinotrentino.