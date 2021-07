Spettacoli con Green Pass obbligatorio, Assoartisti contro Fugatti: “Per noi un colpo di grazia”

TRENTO. Assoartisti Confesercenti del Trentino critica l'ultima ordinanza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti sulla partecipazione del pubblico a competizioni sportive e spettacoli. "Rischia di essere il colpo di grazia per moltissimi operatori dello spettacolo, ma anche per gli organizzatori di piccole manifestazioni", afferma il presidente di Assoartisti Mauro Lever.

Nell’ordinanza firmata il 2 luglio si stabilisce che la capienza per gli eventi che si tengono in impianti e strutture al chiuso (cinema e teatri) sia al 50%, con obbligo di prenotazione e di Green Pass per chi partecipa.

Per gli eventi in impianti e strutture all’aperto la capienza resta al 50%, ma in questo caso la prenotazione è solo raccomandata: gli spettatori dovranno comunque essere muniti di Green Pass.

"Ho avuto modo di confrontarmi con molti operatori di vari settori - aggiunge Lever - e posso confermare che inevitabilmente molti spettacoli saranno sospesi o peggio ancora annullati definitivamente. Non siamo certo contrari al garantire un'accurata prevenzione anti covid e noi per primi chiediamo sempre chiarezza attenendoci alle normative, ma non è possibile farlo con regole a volte improponibili e contraddittorie".