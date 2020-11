Spaccio ai giovani, un migliaio di controlli in Trentino

TRENTO. In Trentino oltre un migliaio di persone sono state controllate nel fine settimana dai carabinieri del Comando provinciale per contrastare il fenomeno del consumo degli stupefacenti fra i giovani.

In particolare un cittadino gambiano di Rovereto è stato denunciato per detenzione di 7 grammi di hashish; un giovane di Cadine è stato arrestato a Trento per aver opposto resistenza al controllo; un nigeriano è stato denunciato per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Trento; a Trento un tunisino è stato denunciato perché colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza; un cinquantenne di Ala è stato denuncia poiché, durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e un grammo di hashish.

Inoltre, tre persone sono state multate sanzionati per il mancato uso della mascherina in luogo pubblico.