Società fallisce ma con 100 immobili, sequestri della Finanza anche in Trentino

Difficile trovare una prova migliore per dimostrare di essere tornato in piena forma. Dopo qualche settimana di pausa dai social, dovuta a problemi fisici che lui stesso ha spiegato di aver superato, Ignazio Moser si è concesso una sfida in allenamento in palestra con un altro trentino illustre, Marvin Vettori, il campione di Mma.