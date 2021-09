Si incastrano le corde, due alpiniste incrodate sulla Prima Torre del Sella: illese

TRENTO. Stavano rientrando dalla via dei Camini, sulla Prima Torre del Sella, quando le corde doppie si sono incastrate impedendo loro di proseguire il cammino.

Paura per due alpiniste altoatesine, di di 55 e 57 anni, che oggi (4 settembre) poco dopo le 15 hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è salito in quota.

Dopo aver individuato la cordata, il Tecnico di Elisoccorso è stato verricellato in parete ed ha recuperato prima le due alpiniste e poi, con un ulteriore verricello, le corde incastrate.

Le due donne, illese, sono state elitrasportate fino al Passo Sella. A supporto dell'elisoccorso gli operatori della Stazione Alta Fassa, pronti in piazzola per dare supporto all'equipaggio.