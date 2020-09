Scuole dell’infanzia, in Trentino il via giovedì 3 settembrecon 13.723 i bambini iscritti

TRENTO. Giovedì 3 settembre 2020 prenderà il via l’anno scolastico delle scuole dell’infanzia. Dopo un’estate dedicata alla programmazione e all’individuazione delle misure finalizzate all’adozione di comportamenti funzionali al contrasto del contagio del virus Covid-19, la ripresa delle lezioni sarà regolare.



I dati più significativi riferiti alle iscrizioni indicano che i bambini iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 sono 13.723; di questi 8.559 (62,37%) frequenteranno le scuole equiparate e 5.164 (37,63%) le scuole provinciali. Le iscrizioni rispetto allo scorso anno evidenziano una flessione pari al 2,11%. Il numero di scuole si conferma in 266, distribuite sull'intero territorio provinciale, di cui 112 provinciali e 154 equiparate.



Nell’anno che sta per iniziare sono stati attivati, attraverso gli atti di programmazione della Giunta provinciale, 731 “gruppi sezione”: 276 in scuole provinciali e 455 in scuole equiparate. Rispetto alle iniziali 664 sezioni formate da gruppi di 25 bambini, la riprogrammazione di agosto 2020, connessa al rispetto delle misure dei Protocolli di salute e sicurezza e all’indicazione della Giunta di costituire gruppi meno numerosi (22 bambini per gruppo sezione), ha comportato la costituzione di ulteriori 67 sezioni, 22 nelle scuole provinciali e 45 nelle scuole equiparate.



Il costo del programma annuale delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, per l’anno 2020/2021, ammonta a 98,8 milioni di euro.

L’inaugurazione del nuovo anno scolastico avverrà simbolicamente presso due scuole del territorio, una a Trento e una a Rovereto, alla presenza del presidente della Provincia e dell’assessore all’istruzione, università e cultura, nonché del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura e della dirigente del Servizio attività educative per l’infanzia e di rappresentanti di autorità locali.

Il programma:

Ore 08.30, Scuola dell'infanzia provinciale “il Giardino incantato", Rovereto - Via Venezia, 11; ore 09.00, Scuola equiparata dell’infanzia “Suor Angelina Lorenzini" (associata Federazione Provinciale Scuole Materne), Povo – Via Pantè, 1.