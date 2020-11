Scuola, trasporti, chiusure: tutte le novità per il Trentino dopo l’ultimo Dpcm

TRENTO. Didattica a distanza alle superiori a partire da lunedì 9, disposizioni per chiudere strade e piazze per evitare assembramenti, rafforzamento della centrale 112, chiusura delle attività commerciali al dettaglio nelle giornate di domenica e nei festivi e prefestivi all'interno dei centri commerciali, proroga fino al 3 dicembre dei divieti già previsti per fiere, mercati, accessi a ospedali, ambulatori, uffici aperti al pubblico.

Sono alcune delle voci riportate nella nuova ordinanza (la numero 53) firmata stasera dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti a seguito del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 3 novembre.

Nel testo si rinnovano inoltre alcune fondamentali raccomandazioni, ad esempio quella rivolta alle persone con più di 70 anni affinché limitino i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona. Tutti devono fare la loro parte per osservare il distanziamento e per usare la mascherina, disinfettando regolarmente le mani.

L'ordinanza numero 53:

