Scuola dell'infanzia, in Trentino iscrizioni dal 3 al 10 febbraio

TRENTO. La Giunta provinciale ha approvato i termini e le modalità di iscrizione alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021. Le iscrizioni, informa una nota, saranno aperte da lunedì 3 febbraio 2020 a lunedì 10 febbraio 2020. Si può presentare domanda presso una sola scuola dell'infanzia. Le domande di pre iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1 febbraio e il 31 marzo 2021, residenti o domiciliati in provincia di Trento, sono da presentare comunque dal 3 al 10 febbraio 2020 presso la scuola dell'infanzia dell'area d'utenza.

Il provvedimento stabilisce inoltre i criteri per l'accesso ai percorsi "Montessori", garantendo l'accesso anche ai bambini esterni al bacino d'utenza della scuola. Entro il 10 luglio 2020 dovrà inoltre essere presentata la documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, pena la decadenza dall'iscrizione.