Schianto sulla Valsugana, muore a 20 anni

TENNA. Ancora una vittima sulla statale della Valsugana. A perdere la vita un giovane di 20 anni, Luca Maurina, di Selva di Levico.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 22, sotto la pioggia. Secondo le prime ricostruzioni pare che la Fiat Panda azzurra guidata da Maurina, che aveva a bordo un amico di 19 anni, abbia invaso la corsia opposta, andandosi a schiantare contro una Fiat Punto diretta verso Trento con a bordo una giovane coppia.

L'urto è stato molto violento e la Panda, rovesciandosi, è andata a sbattere con il pianale sul muraglione di contenimento a bordo strada. All'arrivo dei soccorritori, purtroppo non c'era più nulla da fare per Luca Maurina.

Il giovane si era diplomato all'Iti Buonarroti di Trento e si era poi iscritto all'università. Lascia un fratello e i genitori Enzo e Paola, insegnante, con cui abitava in via della Bruta, a Selva.

Pressoché illesi, anche se sotto comprensibile choc, il giovane passeggero sull'auto di Maurina, e il ventiseienne di Lavis che guidava la Punto. Ferite più serie invece per la fidanzata, 24 anni di Trento, che viaggiava con lui sul sedile del passeggero, ricoverata al Santa Chiara in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.