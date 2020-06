Schianto in moto, morto il 29enne Daniele Bortolon

TRENTO. Incidente mortale, nel primo pomeriggio di ieri, sul versante di Cortina della strada provinciale 638. Daniele Bortolon, 29 anni, di Spera, frazione di Castel Ivano è andato a impattare violentemente con la sua Kawasaki Ninja grigia contro una Volvo, che stava procedendo il direzione opposta e alla cui guida c’era M.C., un 46enne di Conegliano Veneto. L’impatto è stato violento e non c’è stato niente da fare per l’operaio trentino.

La moto era una delle grandi passioni di Daniele Bortolom. La Kawasaki Ninja ZX-6R era la protagonista, quando il meteo lo permetteva, delle sue giornate di riposo. E anche delle foto da postare sui social.

Daniele viveva con la famiglia a Spera. Assieme a mamma e papà e al fratello. Una famiglia molto unita e conosciuta nel paese. Una famiglia che avrà tutta la comunità vicino in questo momento di lutto, in questo momento di profonda tristezza per la perdita di un figlio, di un fratello, di un nipote.