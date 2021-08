Santa Cristina, tasso impigliato sotto la rete paramassi: liberato dai vigili

SANTA CRISTINA. Singolare intervento ieri per i vigili del fuoco di Santa Cristina, in val Gardena: un tasso rimasto impigliato sotto una rete paramassi in località Soplases. I pompieri si sono adoperati con le cautele e la delicatezza del caso e sono riuscitilo a liberarlo. L’animale era esausto e spaventato ma indenne.