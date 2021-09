Sanitari no vax, altri 10 ricorsi respinti dal Tar di Bolzano

BOLZANO. Non cambia la linea dei giudici amministrativi nei confronti dei ricorsi di sanitari no vax in Alto Adige.

Il Tar di Bolzano ha respinto altri dieci ricorsi di personale non vaccinato che contesta la sospensione dal lavoro da parte dell’Azienda sanitaria.

Secondo i giudici il diritto alla salute prevale sulla libertà del singolo e non ci sono violazioni della Costituzione.

Da parte dei ricorrenti, l’avvocata Renate Holzeisen ha presentato istanza di ricusazione nei confronti dei giudici Eliana Marchesini e Giulio Scaramuzzino perché si sono già espressi in casi analoghi e quindi si chiede che il processo venga assegnato ad altri giudici.