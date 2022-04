Rsa, si torna alle visite libere: almeno 5 ore al giorno (in ambienti dedicati per chi non è vaccinato)

TRENTO. Superamento del sistema della prenotazione e accesso in tutti gli spazi di vita e convivenza senza limiti temporali, nelle fasce orarie stabilite dall'ente, che devono essere di almeno 5 ore nei giorni feriali e 6 ore nei festivi. Sono queste – dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia – le principali novità delle nuove linee guida per le Rsa che oggi l'assessora alla salute e alle politiche sociali Stefania Segnana con il dirigente generale del Dipartimento salute Giancarlo Ruscitti, ha condiviso con la presidente e il direttore di UPIPA, Michela Chiogna e Massimo Giordani, e con la presidente e la responsabile Sistemi di Gestione di SPES, rispettivamente Paola Maccani e Valentina Visioli.

"La revisione delle Linee guida - sono state le parole dell'assessora Segnana - è frutto di un percorso fortemente voluto dall'Assessorato con UPIPA, SPES e Azienda sanitaria, con l'obiettivo di allentare le misure restrittive che la pandemia ha imposto, ampliare gli spazi di visita, ma anche riprendere i percorsi di socializzazione e di animazione rivolti agli anziani per tornare piano piano alla normalità. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da lunedì 11 aprile, anche in vista delle festività Pasquali".

Queste le principali novità.

Visite.

Le strutture dovranno individuare fasce orarie giornaliere (almeno 5 ore durante i giorni feriali e 6 ore durante i festivi), durante le quali garantire al visitatore l’accesso libero (senza prenotazione) agli spazi di vita e convivenza, compresa la stanza del residente.

Se il visitatore ha solo il green pass base le visite sono consentite in spazio/locale esterno agli ambienti di vita e convivenza dei residenti. L'accesso ai minori (dai 6 anni) è consentito alle medesime condizioni degli adulti, sotto i 6 anni non è richiesto il green pass.

Uscite dei residenti

Sono consentite per tutti, nel rispetto delle misure di precauzione raccomandate; non sono previsti tamponi o misure restrittive al rientro in struttura.

Attività

Le strutture dovranno impegnarsi a promuovere la piena ripresa e normalizzazione delle attività quotidiane di socializzazione e animazione rivolte agli ospiti.