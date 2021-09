Tragico incidente con il quad in Svezia: muore 28enne roveretano

ROVERETO. Ha perso la vita durante un’escursione con il quad in Svezia, dove viveva da qualche anno, il roveretano Leonardo Capoani, 28 anni.

La tragedia domenica 26 settembre a Sundsvall, città a circa 400 chilometri a nord di Stoccolma.

Capoani era con la fidanzata sul quad quando ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. E lui ha sbattuto la testa contro un albero. Un incidente che non ha lasciato alcuna speranza di sopravvivenza all’uomo, ma la protezione del corpo di Capoani ha salvato la vita alla compagna.

Capoani – che ha trascorso infanzia a giovinezza con la famiglia a Sacco – si era poi trasferito in Svezia per seguire la sua grande passione, quella per la fauna selvatica. E in Svezia aveva conseguito la laurea magistrale.

Una vita che stava regalando grande soddisfazioni al 28enne e poi la terribile tragedia.