Rovereto, vandali gettano bidoni dei rifiuti e cartelli stradali nel Leno

ROVERETO. Cestini dei rifiuti di legno sradicati e gettati nel torrente, con l’immondizia che contenevano sparpagliata a terra. Vandali in azione probabilmente nella notte a Rovereto, in via Lungo Leno.









Vandali a Rovereto, gettati bidoni delle immondizia e segnali stradali nel Leno Alcuni passanti hanno segnalato l'accaduto al nostro sito perché lo denunciasse pubblicamente. Queste immagini parlano da sole. E non si dica che si tratta di bravate: questi sono episodi di danneggiamento ai danni della collettività tutta

Brutta sorpresa, e brutto spettacolo, per i passanti che stamane, 3 aprile, si sono trovati a transitare nella zona. Ma gli autori del gesto non si sono accontentati dei rifiuti. Dalle acque del torrente emergono anche dei segnali stradali.

L’episodio è stato segnalato al sito www.giornaletrentino.it invitando a denunciarlo tramite il web anche alle autorità preposte.