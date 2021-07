Rovereto, uomo cade da un muretto sul lungo Leno e picchia la testa: è gravissimo

ROVERETO. Dramma a Rovereto: una persona è precipitata da un muretto, da un’altezza di circa 6-7 metri, nella zona del lungo Leno, in pieno centro storico.

L’uomo, un sessantenne, è caduto dal parapetto finendo sul greto del torrente e sbattendo con violenza la testa a terra; è successo non lontano dalla pizzeria “Terrazza sul Leno”. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco di Rovereto e del 118: a dare l’allarme sono stati alcuni passanti. La persona ferita è stata portata in ospedale in condizioni molto gravi.