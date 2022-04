Rovereto, il vetro 4.0 nasce a Progetto Manifattura

ROVERETO. Intelligenti, automatizzate, iperconnesse. Sono le vetrerie del futuro e da oggi la loro trasformazione in ottica 4.0 si progetta negli spazi di Progetto Manifattura - Be Factory, l’hub della green economy di Trentino Sviluppo a Rovereto.

È nata qui, infatti, GlassFORM.ai, joint venture tra le multinazionali Bottero di Cuneo e Tiama di Lione che si occuperà di controllare e ottimizzare il processo di realizzazione di contenitori in vetro attraverso l’intelligenza artificiale e il machine learning.

Soddisfatto per il nuovo insediamento anche il presidente di Trentino Sviluppo, Sergio Anzelini. «L’arrivo di GlassFORM.ai in Progetto Manifattura – sottolinea Anzelini - chiude positivamente un cerchio aperto qualche anno fa con la riqualificazione dell’ex compendio Whirpool di Trento.

Grazie anche ai fondi europei, lì si è insediata la multinazionale Vetri Speciali, che già lavora con Bottero e Tiama. Avere ora tutte e tre queste imprese leader di settore in Trentino porterà sicuramente benefici a tutto il territorio in ottica di filiera».

Bottero, fondata in Piemonte nel 1957, è l’unica azienda al mondo attiva sia nel settore del vetro piano che del vetro cavo attraverso la fornitura di macchinari di alta tecnologia a clienti in oltre 100 Paesi nel mondo. La costituzione di GlassFORM.ai è un’iniziativa congiunta con la francese Tiama, leader mondiale nella fornitura di soluzioni d’ispezione e controllo qualità per l’industria degli imballaggi in vetro.

La joint venture, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, si occuperà di sviluppare nuovi tool di intelligenza artificiale per automatizzare sempre più la gestione della produzione ovvero il controllo della qualità e del processo produttivo dei contenitori in vetro attraverso gli algoritmi. Ciò permetterà di aumentare la produttività, di alleggerire i contenitori e di ridurre i difetti di fabbrica e di conseguenza gli sprechi di materie prime, anche in un’ottica di economia circolare, risparmio energetico e sostenibilità della produzione.

«Non è un azzardo dire che la costituzione di GlassFORM.ai rappresenta un’iniziativa di frontiera a livello europeo, e forse, mondiale, nel controllo di processo smart del nostro settore – commenta Marco Tecchio, ceo di Bottero e di GlassFORM.ai -. L’automazione è di straordinaria importanza nell’industria vetraria e i prodotti Bottero sono da sempre all’avanguardia grazie a soluzioni innovative, sviluppate sfruttando le nostre competenze di processo e tecnologia, incluse quelle in Machine Learning (ML) e Artificial Intelligence (AI).