Rovereto, il tribunale respinge il ricorso della Sicor. La Fiom: “Disposto anche un risarcimento”

TRENTO. Il Tribunale di Rovereto ha respinto il ricorso dell'azienda Sicor contro la decisione che l'aveva condannata, per condotta antisindacale, sulla base dell'istanza presentata dal sindacato Fiom del Trentino. Lo rende noto il sindacato sottolineando come il giudice del lavoro abbia stigmatizzato un comportamento aziendale “che ha contrastato le azioni di sciopero messe in atto dai lavoratori e dalle lavoratrici e che ha denigrato l'azione sindacale della Fiom”.

“Il giudice - aggiunge il sindacato - ha ritenuto che la Sicor abbia agito in mala fede nel corso del processo, e per questo motivo ha disposto d'ufficio, senza neppure che dalla Fiom ne venisse avanzata la richiesta, un risarcimento in favore di quest'ultima”.