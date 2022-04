Rovereto, il ricordo in consiglio comunale di Falqui Massidda

ROVERETO. La figura del noto notaio roveretano, Guido Falqui Massida, è stata ricordata in aula consiliare di Rovereto nella seduta di ieri 5 aprile.

Il sindaco Francesco Valduga ha ricordato come Guido Falqui Massida abbia saputo mettere le proprie capacità a disposizione della comunità, con spirito di dedizione e attenzione verso il prossimo, sottolineando il passato di consigliere e assessore del Comune di Rovereto e di Presidente del Collegio Notarile e rammentando come avesse fatto parte di molte associazioni di volontariato della città. Valduga ha ricordato anche il tratto di sottile ironia che lo caratterizzava, la curiosità e l’apertura verso il nuovo, pur dentro una solida adesione a valori antichi.

“A 85 anni – ha concluso Valduga - era la dimostrazione che la gioventù è più una categoria dello spirito che un dato anagrafico”.

A ricordare Falqui Massida anche la Vicesindaca Giulia Robol, che ne ha tratteggiato la figura umana; l’Assessore Mauro Previdi, che ha sottolineato l’impegno come primo Presidente della Casa di Soggiorno per Anziani, “La Casa Rossa”; mentre il Consigliere Carlo Fait ha voluto rammentare anche la sua dedizione al mondo delle associazioni sportive.

Un ricordo di Falqui Massidda anche dal Lions Club Rovereto Host. “Socio fondatore del nostro Club nel lontano 1969. Guido è sempre stato per noi tutte e tutti un riferimento importante per la sua disponibilità e per la sua infinita generosità. Da profondo conoscitore della nostra città, e non solo, si è reso in ogni occasione capace protagonista innanzi ai bisogni e alle esigenze mutevoli della nostra comunità.

Gli stimoli ad esserci e a servire erano da lui costanti e puntuali. Sempre con la dovuta riservatezza, con il suo innato garbo e con il necessario rispetto verso tutti e tutto. Essendo stato nella sua lunga appassionata vita anche apprezzato insegnante, aveva per i nuovi Soci e per i giovani Soci del nostro Club una particolare attenzione, al fine di renderli serenamente parte di una grande famiglia e attivamente a proprio agio nelle molte iniziative del Club.

Di Guido ci mancheranno il suo contagioso sorriso e la sua insita signorilità. Alla moglie Signora Clelia, alla figlia Maria e a tutti i suoi parenti vanno le nostre più sentite condoglianze. Un abbraccio. Caro Guido, sarai sempre con noi. Riposa in Pace".