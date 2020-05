Rovereto, allarme per un grosso botto nel pomeriggio

ROVERETO. Momenti di concitazione questo pomeriggio - venerdì primo maggio - a Rovereto, dove poco dopo le 15 un forte botto ha squarciato il silenzio in via Baratieri. Il colpo è stato sentito in gran parte della città.

Diverse telefonate sono arrivate al centralino di vigili del fuoco, commissariato di polizia e carabinieri, che sono intervenuti con alcuni mezzi sul posto.





















































































Rovereto, forte botto in via Baratieri, intervengono vigili del fuoco e forze dell'ordine E' accaduto attorno alle 15. Il rumore ha causato allarme ma si sarebbe trattato soltanto di un petardo (foto di Matteo Festi)

Nulla di grave fortunatamente: è stato chiarito che si era trattato solo di un grosso petardo. In molti però, nelle proprie case o in passeggiata, si chiedevano se vi fosse stata un'esplosione o un incidente.

Non sono stati segnalati danni a cose o persone.