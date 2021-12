Prende fuoco il materasso per un caricabatterie, paura a Lizzana

ROVERETO. Attimi di paura questa mattina (22 dicembre) a Lizzana di Rovereto, dove un materasso ha preso fuoco in una casa in via Porte Rosse.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e appurato che a provocarlo era stato il caricabatterie di un cellulare appoggiato proprio sul materasso.

In pronto soccorso per accertamenti sono finiti mamma, papà e un bimbo di 4 anni.