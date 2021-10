Arte, ginnastica e il tè: gli anziani a Rovereto tornano in centro

ROVERETO. Il martedì l’arte, il mercoledì la ginnastica posturale e il giovedì il tè. Ma alle 15 e non alle 17.

Riprende il 26 ottobre l’attività del Centro Aiuto Anziani di Rovereto: e riparte in via Portici, dove verrà inaugurato il “Centro Servizi”.

Si inizia con gli “Appuntamenti con l’arte” del martedì mattina, per proseguire con la ginnastica posturale il mercoledì e con il “tè delle tre” il giovedì pomeriggio.

Un progetto che il Comune di Rovereto promuove con l’obiettivo di fronteggiare il processo di invecchiamento della popolazione, l’allentamento dei legami familiari e promuovere il benessere, la salute, la cittadinanza attiva, la coesione sociale con effetti positivi anche per la prevenzione della non autosufficienza negli anziani.

Il “Centro Aiuto Anziani”, nato nel 2021 in questi nove anni di attività, ha offerto opportunità di incontro e socialità a favore della popolazione anziana residente nel Comune di Rovereto, attraverso attività di gruppo e servizi di vicinanza, accompagnamenti, piccole manutenzioni domestiche e occasioni di relazione e animazione.

Alcuni servizi, sono proseguiti anche durante questo delicato e complicato periodo segnato dalla pandemia da Covid 19, grazie all'impegno di operatori, volontari oltre al prezioso supporto del progetto VOL.A.RE.-VOLontari per gli Anziani dentro REti di prossimità (progettualità sostenuta da Fondazione Caritro e realizzata dalla cooperativa Kaleidoscopio, dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto, dall'Apsp Clementino Vannetti e dall'Associazione Quartiere Solidale ).

Le tecnologie, più consolidate come il telefono, ma anche quelle più nuove come le piattaforme di comunicazione a distanza, hanno permesso, in questi mesi, di mantenere viva la relazione con e tra le persone anziane.

Sono inoltre stati organizzati nei mesi estivi incontri all'aperto, in piccolo gruppo, al fine di mantenere sempre vivi i legami tra le persone. Gli operatori ed i volontari in questo ultimo anno hanno infatti cercato di tenere "caldo il motore", confrontandosi su quali azioni mettere in campo in vista di un progressivo ritorno alla normalità.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto al numero 0464 452624/3356235316 oppure Apsp Clementino Vannetti al numero 0464 455056-406414.