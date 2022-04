Incendio in pieno centro a Riva: anziana salvata dai vigili del fuoco

RIVA DEL GARDA. Se l’è cavata con un’intossicazione non grave una signora anziana rimasta sorpresa da un incendio che si è sviluppato in un edificio di piazza Battisti, a Riva del Garda, poco dopo le 19.30. La donna è stata portata in salvo dai vigili del fuoco, saliti con l’autoscala.

Si tratta di Casa Bresciani, un palazzo in pieno centro: la donna si trovava al terzo piano, mentre le fiamme si sono sprigionate in un appartamento al secondo.

Oltre al personale di Trentino Emergenza e dei vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Riva.