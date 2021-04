Riprendono le ricerche del corpo di Peter Neumair nell'Adige

BOLZANO. Riprenderanno presto le ricerche del cadavere di Peter Neumair nel fiume Adige. L'uomo, di 63 anni, era scomparso lo scorso 4 gennaio assieme alla moglie Laura Perselli, di 68 anni.

Pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere della donna, avvenuto il il 6 febbraio, il figlio della coppia, Benno, aveva confessato di aver ucciso entrambi i genitori e gettato i loro cadaveri nel fiume Adige dal ponte di Vadena.

Il corpo di Peter però non è stato ancora trovato. Le ricerche nel fiume riprenderanno nei prossimi giorni, su ordine della Procura, che ha incaricato un reparto cinofilo, specializzato nelle ricerche in acqua, della Polizia di stato. Il gruppo di ricercatori arriverà da La Spezia non appena le condizioni meteorologiche saranno favorevoli alle ricerche, cioè con una temperatura dell'acqua leggermente superiore a quella attuale.