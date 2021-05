“Rimborsi gonfiati”, la Procura di Trento chiede il processo per Mellarini, Viola e Bezzi

TRENTO. La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex assessore provinciale Tiziano Mellarini e per gli ex consiglieri provinciali Walter Viola e Giacomo Bezzi, che avrebbero presentato rimborsi chilometrici "gonfiati" percependo indebitamente, secondo gli inquirenti, circa 13.000 euro ai danni del Consiglio provinciale e regionale.

I reati contestati sono falso e truffa aggravata, ma i legali respingono le accuse sostenendo che non ci sarebbe stato dolo.