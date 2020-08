Rientri dall'estero in Trentino, c'è il numero verde

Uno show, come davanti alle telecamere del grande Fratello, di cui è stata concorrente. L’ex hostess Alitalia Daniela Martani, di ritorno dall'isola della Maddalena, si è rifiutata di indossare la mascherina al momento di salire sul traghetto con la sua auto. E di fronte alla fermezza del personale di bordo Ha inscenato una veemente protesta, riprendendo tutto con lo smartphone e postando poi il video sui social.

«La compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave, perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto regolarmente pagato. Ho preteso di visionare questo fantomatico regolamento, ma si sono rifiutati. Quindi in pratica secondo questi signori è obbligatorio indossare la mascherina anche nella propria macchina. Ma il DPCM governativo è molto chiaro in merito», ha scritto su Facebook. La compagnia ha replicato che «a bordo è obbligatorio usare la mascherina» e che è necessario «mantenere la distanza nelle fasi di imbarco e sbarco».