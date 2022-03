Ricerca sul cancro, Premio Pezcoller 2022 a Steven Rosenberg

TRENTO. Sarà assegnato a Steven A. Rosenberg il Premio Internazionale Pezcoller - AACR 2022 per la ricerca sul cancro. L'annuncio è stato dato stamani dal presidente della Fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni, in una conferenza stampa ospitata dalla Fondazione Caritro a Trento. Rosenberg è noto in tutto il mondo ed è considerato il padre della moderna immunoterapia dei tumori.

"Come Alexander Fleming ha scoperto la penicillina nel 1928, aprendo cosi l'era della terapia antibiotica (usata diffusamente contro le infezioni dal 1941), cosi Steven Rosenberg, grazie alle nuove conoscenze sui meccanismi fondamentali del sistema immunitario negli anni '70 è riuscito a scoprire e sviluppare le prime terapie immunitarie realmente efficaci contro cancro, in particolare il melanoma ed il carcinoma renale metastatico.

Rosenberg ha aperto anche la strada alla terapia con le cellule immunitarie (linfociti TIL), alla fine degli anni 80. Ha poi esteso questo trattamento a pazienti con cancro al seno, al fegato e al colon-retto, sempre con importanti risultati clinici", ha spiegato il presidente Galligioni. Steven Rosenberg sarà proclamato vincitore durante l'annuale meeting dell'Associazione americana di ricerca sul cancro (AACR) che si terrà domenica 10 aprile a New Orleans, alla presenza di più di 20.000 ricercatori da tutto il mondo.

La tradizionale cerimonia di consegna del Premio è prevista invece per sabato 14 maggio 2022, alle 10.30 a Trento, al Teatro Sociale, alla presenza della popolazione, delle autorità e dei rappresentanti della comunita sanitaria, accademica ed economica.